Касьянов розуміє, що Україні робити в НАТО

Страсбург. 29 вересня. УНІАН. Голова Російського народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ вважає, що Україна має приєднатися до НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Страсбурзі.

“Ще рік тому... я казав, що Україні не варто вступати до НАТО, тому що для 50-мільйонної країни шукати захисту від свого сусіда-брата в НАТО не дуже правильно, але сьогодні, коли ми бачимо повний відступ від усіх фундаментальних принципів співіснування нормальних демократичних держав, який демонструє Російська Федерація, звичайно, це очевидно, що Україна та інші країни мають іти до НАТО без Російської Федерації”, - сказав він.

М.КАСЬЯНОВ зазначив, що у часи, коли він ще очолював уряд Росії в 2000-2001 роках, і коли відбулося зближення Росії із Заходом, він висловлював думку про те, що Росія мала б приєднатися до НАТО і взяти з собою Україну, Молдову, Білорусь. Однак, зараз, за його словами, Росія “дуже сильно пішла в бік” від демократичних цінностей.

“Тому сьогодні, з цією агресією, яку демонструє нинішня влада, звичайно, для України це (вступ до НАТО – УНІАН) – нормальна логіка”, - сказав М.КАСЬЯНОВ.