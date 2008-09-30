Ющенко розпочне безвізовий діалог з Британією

Київ. 30 вересня. УНІАН. Метою робочого візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Великої Британії є започаткування діалогу про впровадження безвізового режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що головною метою візиту Президента України до Великої Британії є продовження діалогу з питань двосторонніх відносин, а також з актуальних проблем європейської безпеки.

І.ВАННИКОВА сказала, що також важливою метою візиту є досягнення домовленостей щодо започаткування двостороннього діалогу з метою запровадження безвізового режиму для громадян двох країн.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Президент України здійснить робочий візит до Великої Британії.

Під час візиту відбудуться зустрічі В.ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також міністром закордонних справ Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Передбачається, що в рамках робочого візиту Президент України візьме участь у робочому ланчі від імені президента Європейського банку реконструкції та розвитку Томаса МІРОВА.