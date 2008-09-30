ПАРЄ має зупинити експансію Росії

Страсбург. 30 вересня. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від Блоку Юлії Тимошенко Олена БОНДАРЕНКО вважає, що Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) має схвалити такі рішення, які не дадуть можливість Росії продовжувати експансіоністську політику.

Про це вона заявила сьогодні в розмові з кореспондентом УНІАН у Страсбурзі.

“Сьогодні ПАРЄ має ухвалити такі рішення і такі рекомендації, які б не дали змоги безкарно продовжувати цю політику, поширювати її на Україну, на Молдову, ще на інші державі під виглядом того чи іншого захисту”, - сказала депутат.

О.БОНДАРЕНКО зазначила, що не погоджується з тим, коли кажуть, що у конфлікті винні обидві сторони.

“Скажуть мені, будь-ласка, в чому була винна Чехія свого часу, коли туди увійшли Радянські війська, в чому була винна Угорщина, коли туди увійшли Радянські війська? І ця політика на жаль, складається враження, і сьогодні продовжується. Назва країни змінилася, політика – ні”, - зазначила депутат.

Водночас, вона не виключила, що уряд Грузії також міг припуститися певних помилок, зокрема, наразитися на пастку, яка була підготовлена владою Росії.

“Можливо, уряд Грузії надався на таку пастку, в яку постійно намагалися їх загнати, надався на провокацію. Можливо, припустимо. Але ми не можемо називати помилкою прагнення людей захистити свою землю, їхнє відчуття громадянської мужності і людської честі. Знаєте, в мене чоловік – грузин, і тому я знаю, як цей народ свято береже поняття честі, поняття “земля моїх батьків” і прагне будь-якими силами захистити свою землю, свою сім’ю, свій народ”, - сказала О.БОНДАРЕНКО.

Депутат також зазначила, що підтримує ідею проведення міжнародного розслідування того, що сталося в Грузії, при чому висловила переконання в тому, що таке розслідування має починатися не з 7 серпня, а від подій, які відбувалися до цього, і які, власне, і призвели до збройного конфлікту.

Депутат також висловила переконання в тому, що ПАРЄ має закликати російську Держдуму скасувати свої рішення по визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії для того, щоб продовжувати далі переговори щодо врегулювання конфлікту.

“Ситуація для Ради Європи, для ПАРЄ дуже складна. Тому що фактично це вперше, коли дві країни-члени Ради Європи перебувають у стані війни. Це приголомшливо, звичайно, це трагічно, звичайно, і на мою думку, ПАРЄ повинна ухвалити такі рішення, які б убезпечили мир у Європі, стабільність і подальший розвиток демократичних цінностей і принципів”, - резюмувала О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Страсбургу почалася осіння сесія ПАРЄ, основним питанням порядку денного якої є російсько-грузинський конфлікт. Сьогодні відбулася перша частина дебатів в ПАРЄ, друга частина дебатів призначена на четвер, 2 жовтня.