Рівень безробіття в єврозоні зріс до 7,5%

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. У серпні 2008 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні і становив 7,5% проти 7,4% у липні-2008.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) не змінився порівняно з липнем 2008 року і становив 6,9%.

У серпні 2008 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,6%) та Данії (2,9% у липні-2008).

Найвищий рівень безробіття у серпні-2008 спостерігався в Іспанії (11,3%) та Словаччині (9,9%).

За даними Євростату, загалом у серпні не мали роботи 11,596 млн. осіб в єврозоні, 16,572 млн. – в ЄС-27.

У серпні 2007 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,4%, в ЄС-27 – 7,1%.

До зони євро з 2008 року належать 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.