ЄК пропонує посилити вимоги до капіталу банків

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Єврокомісія пропонує переглянути вимоги до капіталу банків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідна пропозиція була схвалена сьогодні.

“Ці нові правила фундаментально посилять регуляторне законодавство для банків ЄС та фінансової системи. Я думаю, що це буде чутливою та належною відповіддю фінансовим складнощам, з якими ми зустрічаємося”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань внутрішнього ринку та послуг Чарлі МакКРІВІ.

Згідно з пропозиціями, буде встановлена максимальна сума, яку банки зможуть надавати в кредит одному кредитору, в тому числі іншим банкам на міжбанківському ринку.

Крім того, передбачається надати більш можливостей для національних регуляторів стежити за діяльність транскордонних банківських груп, зокрема, шляхом створення “колегії регуляторів” для таких банківських груп.

Зміни до Директиви щодо вимог до капіталу банків передбачають також чіткі правила щодо оцінки того, коли “гібридний” капітал, що включає акції та борги, відноситиметься до загального капіталу банку.

Пропозиції також спрямовані на покращення кризового менеджменту транскордонних банківських груп та секуритизованих продуктів.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня представник Єврокомісії Олів’є ДРУС повідомив, що комісія готує проект Директиви про зміни вимог до капіталізації банків для посилення фінансової стабільності на ринках ЄС.