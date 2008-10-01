ЄК наклала штраф на хіміків в 676 млн. євро

Брюссель. 1 жовтня. УНІАН. Єврокомісія оштрафувала 9 нафтових компаній на 676 млн. євро за змову на ринку твердих парафінів.

Як передає власний кореспондент УІНАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено сьогодні.

Єврокомісія вирішила накласти арешт на загальну суму 676 011 400 євро на 9 груп: ENI, ExxonMobil, Hansen & Rosenthal, Tudapetrol, MOL, Repsol, Sasol, RWE та Total за змову на ринку твердих парафінів та обмеження бізнес-практики в порушення статті 81 Угоди ЄС.

Єврокомісія встановила, що такі домовлені дії здійснювалися на ринку протягом 1992-2005 років.

Крім того, ExxonMobil, Sasol, Shell, RWE та Total також виробили спільну політику на продаж сирих парафінів кінцевим споживачам на ринку Німеччини.

Штраф для Sasol був збільшений на 50% за лідерство в картельній змові, а для ENI – на 60% за повторну участь у картельній змові.

Разом з тим, штрафи для Sasol, Repsol та ExxonMobil були зменшені, відповідно, на 50%, 25% та 7% за активне співробітництво з Єврокомісією в розслідуванні.

Таким чином, Shell має виплатити 96 млн.євро, Sasol – 318,2 млн. євро, Repsol – 18,8 млн. євро, ExxonMobil – 83588,4 тис. євро, ENI – 29,12 млн. євро, Tudapetrol – 12 млн. євро, Hansen & Rosenthal – 24 млн. євро, MOL – 23,7 млн. євро, RWE – 37,44 млн. євро, Total – 128,163 млн. євро.

Тверді парафіни використовуються для виробництва свічок, вощеного паперу, одноразового посуду, хімікатів, компонентів автомобілів тощо.

Загальна ємність ринку – 500 млн. євро. на рік.