Баррозу вірить, що США візьмуть відповідальність

Брюссель. 2 жовтня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ закликає Конгрес США підтримати план стабілізації фінансових ринків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив 1 жовтня.

“Я поновлюю свій заклик до швидкого рішення законодавцями США щодо так званого плану Пульсона. США мають нести відповідальність. Я вірю, що США продемонструють державницький підхід, якій потрібне зараз заради них самих та заради всіх”, - сказав Ж.БАРРОЗУ.

Президент Єврокомісії також висловив підтримку ініціативи французького президентства в ЄС щодо скликання цієї осені міжнародної конференції для консолідації зусиль з метою стабілізації фінансових ринків.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня уряд США запропонував надати допомогу фінансовим установам, що найбільше постраждали в результаті фінансової кризи на суму в 700 млрд. дол., однак цього тижня члени Конгресу США відмовилися підтримати цю ініціативу.

24 вересня Президент Франції Ніколя САРКОЗІ, звертаючись до Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку закликав провести міжнародну конференцію з метою вироблення кроків реагування на фінансову кризу, що охопила світові ринки.