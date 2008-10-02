Європа втомилася від політичних криз в Україні

Київ. 2 жовтня. УНІАН. У Європі втомились від постійних політичних криз в Україні, і через це вона втрачає шанс на євроінтеграцію.

Таку думку висловив депутат парламенту Португалії, віце-президент Європейської народної партії Маріо ДАВІД, виступаючи сьогодні на відкритті другого університету YES у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, М.ДАВІД пожартував, що він вже не пам’ятає часів, коли б він бував у Києві і тут не було політичної кризи. «Ми в Європі вже звикли до цього», - сказав він.

Він передав вітання від голови Єврокомісії Жозе БАРОЗУ і зазначив, що в Європі переконані, що останні події серпня в Україні призвели до того, що держава втратила фантастичні можливості зробити великий стрибок у напрямку Європейського Союзу.

«У серпні Україна втратила можливість зробити важливий крок до євроінтеграції, тому що всі 27 країн ЄС дивились, що зробить Україна – знову політична криза, яка ніколи не закінчиться», - сказав віце-президент ЄНП.

На думку М.ДАВІДА, якби у той момент (9 вересня на саміті Україна-ЄС у Парижі – УНІАН) вся українська еліта єдиним голосом сказала, що європейська перспектива є її метою, все могло бути інакше: «Якби у той момент була єдина позиція всієї української еліти, яка б сказала: це наша мета, допоможіть нам, це був би дуже важливий крок вперед».

Говорячи про європерспективи України, М.ДАВІД підкреслив, що для цього країна має провести реформи і забезпечити економічну та політичну стабільність та «мати менше криз».

М.ДАВІД закликав учасників нинішнього форуму ЄС обговорити питання, як можна надолужити втрачену можливість України. При цьому він підкреслив, що дуже важливим у цьому питанні є активна позиція українського політикуму.

***Другий університет YES в Києві проходитиме з 2 по 4 жовтня. Як зазначають організатори форуму, університет YES – одне з найбільших зібрань молодих політичних лідерів Європи. Це проект міжнародної мережі «Ялтинська європейська стратегія», мета якого полягає в пошуку, навчанні та підтримці молодих проєвропейських політичних лідерів України, формуванні зв’язків між ними та їх європейськими колегами тощо.

Планується, що в роботі форуму візьмуть участь віце-президент Європейського парламенту Марек СІВЕЦЬ, Президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр КВАСНЕВСЬКИЙ, голова делегації Міжпарламентського комітету співпраці Україна-ЄС Адріан СЕВЕРИН, екс-голова парламенту Грузії Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, директор Інституту нової економіки державного університету управління РФ Сергій ГЛАЗЬЄВ.

Також запланована участь голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, віце-прем’єр-міністра України з питань євроінтеграції Григорія НЕМИРІ, народних депутатів України.