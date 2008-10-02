Представник ВМС України поїхав в Бельгію

Севастополь. 2 жовтня. УНІАН. Представник Військово-морських сил Збройних Сил України капітан 1-го рангу Олександр РИБОНЬКА 2-3 жовтня у бельгійському місті Кнокк бере участь у 15-му засіданні Конференції з обслуговування у портах НАТО агенції НАТО з питань технічного обслуговування та забезпечення (NAMSА).

Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування ВМС України, метою заходу є аналіз можливості та спектра послуг, які можуть надаватися NAMSА кораблям і суднам ВМС України в іноземних портах та визначення доцільності набуття українським військовим флотом статусу «асоційованого члена» Конференції, а також з’ясування операційних, адміністративно-юридичних, технічних і фінансових аспектів діяльності NAMSА у сфері логістичного забезпечення кораблів та суден ВМС України в іноземних портах порівняно з послугами, які вже надаються.