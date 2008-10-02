Бершеда став послом в Бельгії
17:28, 02 жовтня 2008Новини ЄС
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Ющенко підписав указ
Київ. 2 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Євгена БЕРШЕДУ Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Бельгія.
Про це йдеться в указі Президента на його офіційному сайті.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж своїм указом В.ЮЩЕНКО звільнив Є.БЕРШЕДУ з посади Постійного представника України при Конференції з роззброєння у Женеві.
До цього послом України у Бельгії та Люксембурзі працював Ярослав КОВАЛЬ.
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