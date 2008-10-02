Бершеда став послом в Бельгії

Київ. 2 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Євгена БЕРШЕДУ Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Бельгія.

Про це йдеться в указі Президента на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж своїм указом В.ЮЩЕНКО звільнив Є.БЕРШЕДУ з посади Постійного представника України при Конференції з роззброєння у Женеві.

До цього послом України у Бельгії та Люксембурзі працював Ярослав КОВАЛЬ.