Косачов побачив кон`юнктуру в рішенні ПАРЄ

Страсбург. 3 жовтня. УНІАН. Голова російської делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Костянтин КОСАЧОВ вважає, що багато положень резолюції Асамблеї по конфлікту з Грузією прийняті з позицій політичної кон’юнктури.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у четвер після голосування в ПАРЄ за резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією”.

“Ми намагалися запропонувати нашим колегам тут професійну розмову людей, які займаються законотворчістю, які знають ціну кожному слову і кожній букві і зіштовхнулися з тим, що ця розмова тут не вийшла, наші юридичні аргументи просто відкидалися. І багато позицій резолюції прописані з позицій політичної кон’юнктури”, - сказав К.КОСАЧОВ.

Російський депутат зазначив, що найбільш кричущим, на його думку, прикладом, є відмова ПАРЄ проголосувати за поправку, що пропонувалася російською делегацією, про включення до резолюції положень мирного плану з 6 пунктів.

Водночас, він зазначив, що російська делегація може бути задоволена тим, що Асамблея “чорним по білому” констатувала, що конфлікт був спровокований Грузією, яка в ніч з 7 на 8 серпня здійснила масові бомбардування Цхінвалі, і класифікувала ці дії Грузії як порушення міжнародного права.

“З іншого боку, ми бачимо, що на цьому об’єктивність резолюції, за великим рахунком, завершується. Все присвячено оцінкам дій Росії, і ця оцінка досить однобока і упереджена”, - сказав К.КОСАЧОВ.

Він також зазначив, що російська делегація згодна з необхідністю проведення незалежного та об’єктивного розслідування того, що сталося, але за умови, що таке розслідування буде дійсно неупередженим і об’єктивним, через що є важливим питання, хто саме входитиме до складу комісій з розслідування.

Російський депутат також висловив задоволення тим, що в ПАРЄ зазнали поразку ті, хто намагався використати Асамблею як “антиросійський таран”.

“Не пройшла ідея про позбавлення повноважень російської делегації, а сьогодні не пройшла поправка, яка ставила вимогу скасувати визнання Південної Осетії та Абхазії із загрозою застосувати до нас санкції”, - сказав К.КОСАЧОВ.

Разом з тим, голова російської делегації в ПАРЄ зазначив, що Асамблея висловила незгоду з цим визнанням, а Росія, відповідно, може не погодитися з позицією ПАРЄ.

“Але думаю, що на цьому в частині визнання чи невизнання незалежності Південної Осетії та Абхазії дискусія, за великим рахунком, завершена. В кулуарах дуже багато членів асамблеї кажуть, поки що на вухо, як називається, що вони розуміють незворотній характер ситуації, розуміють, що до статус-кво повернути ситуацію неможливо, тому що грузини, осетини, абхази просто не погодяться жити в одній державі”, - сказав К.КОСАЧОВ.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Наслідки війни між Грузією та Росією” та рекомендації до неї.

В резолюції ПАРЄ засудила обидві сторони за використання сили, Росію – за визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії та закликала до незалежного розслідування подій, як під час військових дій, так і тих подій, що передували збройному конфлікту.