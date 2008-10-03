Адвокати ”кримінального авторітету” підуть до Ради Європи

Київ. 3 жовтня. УНІАН. Адвокат ”кримінального авторитета” Ровшана ДЖАНІЄВА Олександр САПОНОВ має намір звернутися до Ради Європи з проханням про допомогу для свого підзахисного, затриманого в Україні у зв`язку з розшуком азербайджанськими правоохоронцями, і який чекає видачі їм у Чернігівському СІЗО.

Про це О.САПОНОВ повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

”Ухвалено рішення спільно з міжнародною правозахисною організацією (Міжнародна Ліга із захисту прав людини, президентом якої є Едуард БАГІРОВ - УНІАН) звернутися до Ради Європи, щоб не допустити передачі Ровшана ДЖАНІЄВА Азербайджану, де йому загрожує фізична розправа. Для цього ми використовуємо всі правові методи”, - сказав О.САПОНОВ.

У свою чергу, присутній на прес-конференції Е.БАГІРОВ повідомив, що Р.ДЖАНІЄВ був засуджений у 1996 році в Азербайджані за вбивство людини, яка позбавила життя його батька, і відбув два роки тюремного ув’язнення. В 2002 році він одержав громадянство Російської Федерації й виїхав на постійне місце проживання до Росії. В тому ж році, зазначив Е.БАГІРОВ, органи прокуратури Азербайджану ініціювали перегляд кримінальної справи Р.ДЖАНІЄВА, внаслідок чого один із місцевих судів обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою й оголосив у розшук.

За словами Е.БАГІРОВА, про це не був повідомлений ні фігурант справи, ні його адвокати, а тому судове рішення оскаржено не було.

Водночас правозахисник звернув увагу на той факт, що правоохоронні органи Азербайджану не перешкоджали Р.ДЖАНІЄВУ виїхати до Росії. Більш того, додав він, Р.ДЖАНІЄВ не був затриманий у лютому цього року при перетині російсько-українського кордону. І лише при спробі повернутися назад до Росії його затримали українські правоохоронні органи.

Е.БАГІРОВ підтримав думку адвоката про небезпеку для життя Р.ДЖАНІЄВА у разі його передачі азербайджанській стороні, оскільки на його адресу неодноразово звучали загрози про розправу в разі повернення на батьківщину.

На думку правозахисника, враховуючи дані обставини, українській стороні не варто поспішати з видачею Р.ДЖАНІЄВА, поки щодо нього не буде ухвалено відповідне рішення за скаргою адвокатів. Крім того, він вважає, що українська сторона може передати Р.ДЖАНІЄВА, як громадянина РФ, Росії для того, щоб ця країна ухвалювала рішення стосовно до нього. При цьому Е.БАГІРОВ додав, що відповідний лист направлено в російське посольство в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого 2008 року в Києві співробітники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно зі столичним УБОЗ під час спецоперації затримали громадянина Російської Федерації Р.ДЖАНІЄВА, 1975 р.н., так званого ”злодія в законі”, відомого в кримінальному світі на прізвисько ”Ровшан Ленкоранський”. Його було оголошено в міжнародний розшук МВС Республіки Азербайджан за скоєння особливо тяжких злочинів. Як запобіжний захід в Азербайджані йому обрано арешт.

До процедури затримання в ГУБОЗ МВС України надійшла інформація про те, що Р.ДЖАНІЄВ прибув до Києва 30 січня з Москви.

10 червня Державний комітет України у справах національностей та релігії надав Р.ДЖАНІЄВУ політичний притулок і відповідний статус.

У липні прокуратура Києва за зверненням народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ порушила кримінальну справу щодо законності надання статусу біженця громадянину Росії Р.ДЖАНІЄВУ.