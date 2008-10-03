В серпні ціни промвиробників знизилися

Брюссель. 3 жовтня. УНІАН. У серпні 2008 року ціни промислових виробників знизились порівняно з липнем 2008 року на 0,5% в єврозоні та на 0,7% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У серпні-2008 порівняно з серпнем-2007 ціни виробників зросли на 8,5% єврозоні та на 10,4% в ЄС-27.

У серпні-2008 порівняно з липнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,2% в єврозоні та в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 2,5% в єврозоні та на 2,8% в ЄС-27. Напівфабрикати зросли на 0,3% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27. Товари короткочасного споживання зросли на 0,2% в обох зонах, товари тривалого використання не змінились в єврозоні та зросли на 0,1% в ЄС-27, капітальне майно – зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання зареєстровано в Литві (1,9%), Люксембургу (1,8%) та Румунії (1,4%). Найбільше зниження спостерігалося в Данії та Великобританії (по –1,8%), Греції та Люксембургу (по –1,1%).

У серпні-2008 порівняно з серпнем-2007 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 4,3% в єврозоні та на 4,9% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – на 22,5% в єврозоні та на 27,1% в ЄС-27, напівфабрикати зросли на 6,0% в єврозоні та на 6,8% в ЄС-27, товари короткочасного споживання зросли на 4,1% в єврозоні та на 4,9% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 2,4% в єврозоні та на 2,5% в ЄС-27, капітальне майно - на 2,2% в єврозоні та на 2,6% - в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у серпні-2008 порівняно з серпнем-2007 зареєстроване в Люксембургу (27,0%), Данії (20,5%) та Литві (20,4%). Найменше зростання цін зареєстроване в Чехії (5,7%), Ірландії (6,2%) та Словаччині (6,7%).

У липні-2008 порівняно з червнем-2008 ціни промислових виробників зросли на 1,3% в єврозоні та на 1,2% в ЄС-27.