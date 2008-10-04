Ющенко каже, що вступ в ЄС залежить від України

Чернівці. 4 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що доля вступу України до Європейського Союзу залежить від нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на урочистостях з нагоди 600-річчя Чернівців.

У своєму виступі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що місто Чернівці «є відкритою брамою України до об’єднаної Європи».

Він висловив переконання, що чернівчани поділяють європейські цінності. Водночас Президент наголосив, що він сподівається, що ці цінності люди поділяють в різних регіонах України.

«Я глибоко переконаний, що це наш завтрашній день, коли ми говоримо про європейські цінності», - сказав він. Додавши, що Україна стане членом Європейського Союзу. Він зауважив, що сьогодні не вина українців, що вони ще не розуміють переваг євроатлантичної інтеграції, але він сподівається, що наша держава пройде шлях, який пройшли наші сусіди – Польща, прибалтійські країни та інші, і зрозуміє переваги європейських стандартів.

«Я переконаний, що людина повинна вибирати те, що є в світі кращим, починаючи від демократії, економічних, соціальних стандартів. Ми завтра хочемо жити краще. Президент підкреслив, що питання євроатлантичної інтеграції є питанням «нашої політичної волі». «Я глибоко переконаний, м’яч на нашому полі. Від нашого розуміння, від нашої мудрості, від нашого єднання, від наших ідей буде залежати, як ми пройдемо цю дорогу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він назвав історичним саміт «Україна-ЄС» у Парижі, який, за його словами, остаточно поставив крапку в питанні європейськості України. В.ЮЩЕНКО також висловив думку, що Україна має просуватись до Європи за допомогою конкретних проектів, таких як об’єднання енергетичної системи, об’єднання повітряного простору тощо.

«Тоді у ЄС виникне запитання, ми так інтегровані з Україною, чому вона не є членом (ЄС – УНІАН). Ви знаєте, на пустому місці нічого не робиться», - сказав Президент.

В ході свого виступу Президент привітав чернівчан з ювілеєм міста, згадав вихідців Буковини, які прославили її на всю країну і весь світ. Серед довгого переліку згадав Президент і про голову ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Після завершення виступу В.ЮЩЕНКО вручив державні нагороди представникам Буковинського краю.