Польща дасть візу Прохаську

Варшава. 4 жовтня. УНІАН. Польща видасть візу письменнику Тарасу ПРОХАСЬКУ і намагатиметься і далі виконувати візові домовленості з Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Посольства України в Польщі, про це повідомив 3 жовтня заступник державного секретаря МЗС Польщі Анджей КРЕМЕР під час зустрічі з заступником міністра закордонних справ України Костянтином ЄЛІСЄЄВИМ.

За словами польського високопосадовця, така ситуація є неприпустимою та не повинна повторюватися в майбутньому, по цьому факту проводиться службове розслідування, а на винну особу буде накладено дисциплінарне стягнення.

А.КРЕМЕР запевнив, що відповідна віза Т.ПРОХАСЬКУ буде видана найближчим часом.

У ході зустрічі К.ЄЛІСЄЄВ звернув увагу польської сторони на численні факти порушення положень Угоди про спрощення візового режиму та наголосив на необхідності їх неухильного дотримання.

У свою чергу, заступник Державного секретаря МЗС РП запевнив у намірах польської сторони виконувати відповідні домовленості у візовій сфері в повному обсязі.

А.КРЕМЕР також поінформував про рішення Міністерства закордонних справ Польщі щодо посилення консульської присутності в Україні, зокрема відкриття нових консульських установ у Вінниці, Івано-Франківську та Севастополі, а також відкриття додаткових приміщень у консульській установі у Львові.

Сторони домовилися прискорити роботу з метою забезпечення набуття чинності Угоди про місцевий прикордонний рух між Україною та Польщею, яка б враховувала інтереси значної частини мешканців прикордонних регіонів України.

А.КРЕМЕР також підтримав необхідність невідкладного започаткування діалогу між Україною та ЄС стосовно умов запровадження безвізового режиму поїздок громадян.

Як повідомляли українські ЗМІ, 2 жовтня стало відомо, що консульство Польщі у Львові відмовило Т.ПРОХАСЬКУ, що був запрошений на міжнародний форум літераторів у Надин візи.