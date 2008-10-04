Мендельсон поміняв Єврокомісію на уряд Британії

Брюссель. 4 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань торгівлі Пітер МЕНДЕЛЬСОН переходить до британського уряду, його наступником стане баронеса Кетрін Маргарета ЕШТОН.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ звернувся з листом до Президентів Ради ЄС та Європарламенту з проханням надати згоду на призначення баронеси К.М.ЕШТОН комісаром з питань торгівлі замість П.МЕНДЕЛЬСОНА. Він також попросив здійснити процедуру призначення якомога швидше.

До призначення баронеси, П.МЕНДЕЛЬСОН продовжить виконувати функції комісара ЄС з питань торгівлі.

Баронеса К.М.ЕШТОН, 52 роки, економіст за фахом, до останнього часу була лідером Палати Лордів британського парламенту.

П.МЕНДЕЛЬСОН, 54 роки, з 22 листопада 2004 року перебував на посаді комісара ЄС з питань торгівлі. 3 жовтня 2008 року призначений на посаду міністра бізнесу, підприємництва та регуляторної реформи в уряді Гордона БРАУНА.