Європа підтримає свої банки

Брюссель. 4 жовтня. УНІАН. Лідери ЄС на міні-самміті в Парижі вирішили тимчасово полегшити вимоги Пакту стабільності для подолання фінансової кризи.

Як повідомляє AFP, про це заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками міні-самміту Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ.

“Застосування Пакту стабільності та зростання має відповідати виключним умовам”, - заявив Президент Франції.

За його словами, країни-члени ЄС взяли зобов’язання допомагати ринку, але скоординовано, щоб підтримати ті фінансові інституції, які мають в цьому потребу.

Єврокомісія також пообіцяла гнучко підходити до застосування європейського законодавства щодо конкуренції та державної допомоги.

Водночас, Президент Єврогрупи, прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР зазначив, що в цілому, положення Пакту мають дотримуватися.

За словами Н.САРКОЗІ, водночас, лідери домовилися, що керівники установ, які не витримали фінансової кризи, також мають нести відповідальність за це.

Міні-самміт зібрав лідерів Франції, Італії, Великобританії та Німеччини – чотирьох країн-членів ЄС, що входять до “великої вісімки”, а також Президента Єврогрупи, Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ та Президента Європейського центрального банку Жан-Клода ТРІШЕ.

Пакт стабільності та зростання був схвалений в Амстердамі в 1997 році і спрямований на нормальне функціонування євро. Відповідно до цього документу, країни-члени єврозони мають скоротити дефіцит бюджету до рівня менше, ніж 3% ВВП та покращувати бюджетний баланс.