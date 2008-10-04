В Бельгії страйкуватимуть залізничники

Брюссель. 4 жовтня. УНІАН. Профспілки залізничників Бельгії оголосили 24-годинний страйк з 22-х годин 5 жовтня до 22-ї години 6 жовтня.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, повідомлення про це розміщено на офіційному сайті бельгійських залізниць.

У повідомленні зазначається, що у зв’язку зі страйком очікується серйозне зменшення кількості поїздів.

Компанії швидкісних потягів Thalys, що обслуговує маршрути Амстердам-Брюссель-Париж, Остенде-Брюссель-Париж, Льєж-Брюссель-Париж, Брюссель-Кьольн та Eurostar, яка забезпечує рух на маршруті Брюссель-Лондон, вже оголосили про повне анулювання поїздів на 6 жовтня.