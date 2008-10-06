Російські війська зняли блок-пост поблизу Горі

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Спостерігачі Європейського Союзу повідомляють, що російські війська зняли ключовий армійський пост на грузинській території біля міста Горі поблизу Південної Осетії.

КПП був розташований безпосередньо на головній дорозі, що веде з території Грузії в самопроголошену республіку, передає Бі-Бі-Сі.

Таким чином, зазначають європейські спостерігачі, Росія продовжує виконувати зобов`язання з виведення російських військ з території Грузії.

Перша російська колона, що складається приблизно з 20 танків, виїхала з Горі ще в серпні.

На переговорах, що відбулися в серпні за посередництва Президента Франції Ніколя САРКОЗІ, чия країна головує зараз у Євросоюзі, Росія погодилася вивести свої війська з буферної зони до 10 жовтня. Тоді Н.САРКОЗІ попередив Москву, що угода про припинення вогню виключає присутність російських військ в ”основних населених пунктах” Грузії.

У листі, адресованому грузинському лідеру Михайлу СААКАШВІЛІ, Н.САРКОЗІ уточнив, що російські війська мають право патрулювати в районі ”кількох кілометрів” за межами зони конфлікту в Південній Осетії.

Він наголосив, що умови угоди, які дозволяють Росії вдаватися до додаткових заходів із забезпечення безпеки, жодною мірою не повинні ”обмежувати або загрожувати свободі пересування дорогами та залізничними коліями” і не можуть застосовуватися в містах і населених пунктах Грузії.

Тим часом, попри поступове виконання зобов`язань, взятих на себе сторонами, прогресу в налагодженні відносин між Росією і Грузією немає, кажуть спостерігачі ЄС.