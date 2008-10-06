Ющенко полетів до Великобританії

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Великої Британії.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі делегації разом з В.ЮЩЕНКОМ перебуває секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника міністра оборони Валерій ІВАЩЕНКО та інші посадові особи.

Згідно з програмою візиту, В.ЮЩЕНКО візьме участь у робочому ланчі з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом МІРОВОМ.

Після цього Президент України проведе зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, а також з державним секретарем у закордонних справах Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Крім цього, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з лідером Консервативної партії Великої Британії Девідом КАМЕРОНОМ.

У цей же день Президент України повернеться до Києва.