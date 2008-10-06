Шандра сьогодні підпише Меморандум з НАТО

Київ. 6 жовтня. УНІАН. 6-7 жовтня міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА перебуватиме з робочим візитом у Брюсселі, де відвідає Місію України при НАТО та штаб-квартиру НАТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні він візьме участь у церемонії підписання меморандуму про взаєморозуміння стосовно сприяння нагальним цивільним транскордонним перевезенням.

Підписання цього документу сприятиме швидкому й ефективному наданню міжнародної гуманітарної допомоги у випадку природних і техногенних катастроф, терактів та інших надзвичайних ситуацій, йдеться у повідомленні.

Меморандум уже підписали ряд країн-членів і партнерів Північноатлантичного альянсу, зокрема, Болгарія, Велика Британія, Вірменія, Німеччина, Фінляндія, Грузія, Литва, Молдова, Норвегія, Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція, Македонія, Хорватія, Туреччина та Албанія.

Під час перебування у Брюсселі В.ШАНДРА також зустрінеться із заступником Генерального секретаря НАТО з питань операцій Мартіном ХОВАРДОМ та іншими високопосадовцями Альянсу.