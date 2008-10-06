Європейські біржі знову падають

Брюссель. 6 жовтня. УНІАН. Європейські біржі в понеділок продовжили падіння.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зранку французький CAC 40 опустився на 6,26%, і сягнув найнижчого рівня з січня 2005 року – 3825,39 пункти. Footsie-100 Лондонської біржі знизився на 6,21% - до 4670,89 пункти, найнижчого рівня з 1 січня 2004 року.

Індекс Франкфуртської біржі знизився на 5,36%, а Eurostoxx 50 втратив 5,25%.

Як повідомляв УНІАН, світ переживає одну з найбільших фінансових криз.

4 жовтня лідери 4-х країн-членів ЄС, що входять до “великої сімки” – Франції, Великобританії, Італії та Німеччини - вирішили тимчасово полегшити вимоги Пакту стабільності для подолання фінансової кризи.

Країни-члени ЄС, зокрема, взяли зобов’язання допомагати ринку, але скоординовано, щоб підтримати ті фінансові інституції, які мають в цьому потребу.

Єврокомісія також пообіцяла гнучко підходити до застосування європейського законодавства щодо конкуренції та державної допомоги.

Пакт стабільності та зростання був схвалений в Амстердамі в 1997 році і спрямований на нормальне функціонування євро. Відповідно до цього документу, країни-члени єврозони мають скоротити дефіцит бюджету до рівня менше, ніж 3% ВВП та покращувати бюджетний баланс.