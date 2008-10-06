ЄБРР вкладе в Україну 1 млрд. євро

Київ. 6 жовтня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку планує 2008 року вкласти в українську економіку 1 млрд. євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор ЄБРР в Україні Андре КУУСВЕК сьогодні журналістам у Києві.

«Цього року ми збираємося інвестувати в українську економіку ще 1 млрд. євро власних коштів», - сказав він.

При цьому він додав, що на сьогоднішній день ЄБРР вже вклав в українську економіку близько 4 млрд. євро.

Як повідомляв УНІАН, у 2007 році ЄБРР вклав в українську економіку близько 1 млрд. дол. 2007 рік став рекордним за кількістю нових операцій (32 транзакції). Обсяг співфінансування у формі синдикованих кредитів потроївся порівняно з 2006 роком і становив додатково 321 млн. євро. Також зріс обсяг фактично наданих коштів за кредитами ЄБРР, який становив майже 500 млн. євро, що є історичним максимумом для банку в Україні.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції і розвитку - міжнародна організація, встановлена з метою сприяння країнам Центральної і Східної Європи і СНД у створенні ринкової економіки. До складу акціонерів банку входять країни цього та інших регіонів світу, а також Європейський інвестиційний банк і Європейське співтовариство.