BNP Paribas стане найбільшим банком Європи

Брюссель. 6 жовтня. УНІАН. BNP Paribas купить бельгійські та люксембурзькі активи Fortis за 14,5 млрд. євро.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті французького банку.

Передбачається, що на 9 млрд. євро будуть випущені додаткові акції BNP Paribas для придбання банківського бізнесу Fortis, а 5,5 млрд. євро будуть виплачені готівкою на придбання страхового бізнесу.

Відповідно до передбаченої процедури, спочатку Бельгія та Люксембург викуплять останні акції Fortis, після чого частину з них перепродадуть BNP Paribas.

Планується, що BNP Paribas викупить в Бельгії 75% банку Fortis та 100% - страхових активів Fortis, а також викупить 16% акцій банку у Люксембургу, збільшивши свою частку до 67%.

Частка Бельгії в BNP Paribas після завершення операції становитиме 11,6%, частка Люксембургу – 1,1%.

Таким чином, BNP Paribas стане найбільшим європейським банком з обсягом вкладів в 600 млрд. євро. На другому місці буде банк ING з 525 млрд. євро, на третьому - Deutsche Bank з 460 млрд. євро.