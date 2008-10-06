Хубнер хоче європейської стратегії для Дунаю

18:00, 06 жовтня 2008
Новини ЄС
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З 2007 року Дунай став внутрішньою річкою ЄС

Брюссель. 6 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХУБНЕР хоче створити Європейську стратегію для Дунаю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, з відповідним закликом вона звернеться сьогодні до учасників конференції “Дунай – ріка європейського майбутнього”.

“Важливість Дунайського басейну для ЄС не може бути недооціненою. Наша політика та інвестиції, які ми робимо в розвиток територій в басейні Дунаю в рамках політики схожості мають вплив на життя 20 млн. громадян”, - заявила комісар ЄС перед початком конференції.

“Дунай потребує спеціальної стратегії, схожої на стратегію, яку ми розвиваємо в регіоні Балтійського моря”, - додала Д.ХУБНЕР.

В своїй промові під час конференції, комісар закличе регіональних лідерів думати та діяти “як один”, а також запросить їх зустрітися з Комісією в найближчому майбутньому для визначення методології створення Європейської стратегії для Дунаю та створення відповідного плану дій.

Після приєднання Румунії та Болгарії до ЄС в 2007 році, Дунай перетворився на внутрішню ріку ЄС, і представляє собою пріоритетний напрямок для внутрішнього річкового транспорту на дистанції від Чорного до Північного моря завдяки каналам між Дунаєм та Рейном.

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