Уряди ЄС допоможуть фінринкам

Люксембург. 7 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС вирішила допомагати фінансовим ринкам.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в схвалених сьогодні на засіданні Ради у Люксембургу висновках щодо “термінової відповіді на складнощі на фінансових ринках”.

Згідно із документом, міністри наголосили, що вважають пріоритетом – відновлення довіри та нормального функціонування фінансового сектору, для чого виступають за надання допомоги фінансовим інституціям.

“Ми домовились про координацію наших дій з урахуванням потенційного транскордонного ефекту національних рішень. Ми домовилися, що рішення про бюджетну допомогу мають прийматися на національному рівні в координованих рамках.

Міністри також узгодили основні принципи своїх дій. Так, фінансова підтримка має бути в принципі тимчасовою, повинні захищатися інтереси платників податків, уряд повинен мати право при вкладенні грошей, змінювати менеджмент, уряд при здійсненні фінансової підтримки повинен мати право на перегляд системи зарплат менеджменту того чи іншого банку.

Міністри також привітали заяву Єврокомісії про певну “гнучкість” при застосуванні законодавства ЄС про державну допомогу у випадках, коли йтиметься про необхідну підтримку тієї чи іншої фінансової установи.

Міністри також зазначили, що на сьогодні не існує в Євросоюзі чітких вимог щодо мінімальної суми вкладу, яка має гарантуватися фондами гарантування вкладів, і привітали намір Єврокомісії підготувати відповідні пропозиції для встановлення спільного загальноєвропейського мінімуму.