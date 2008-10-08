Україна стає необхідною для НАТО

Охрід (Македонія). 8 жовтня. УНІАН. Міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ впевнений, що Україна стає все більше необхідною для НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні після зустрічі з міністром оборони США Робертом ГЕЙТСОМ, яка відбулася в рамках засідання Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи у македонському місті Охрід.

Говорячи про підтримку США євроатлантичних прагнень України, Ю.ЄХАНУРОВ високо оцінив внесок американської сторони в реалізацію цього процесу.

«Допомога Сполучених Штатів у питаннях проведення воєнної реформи в Україні, участі українських Збройних сил у міжнародних операціях і навчаннях має позитивні результати. Україна стає все більше необхідною НАТО», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

У зв’язку з цим він наголосив, що спеціалізацією України в рамках співпраці і взаємодії з Альянсом, а також у світі загалом може і повинна стати українська військово-транспортна авіація.

«У нас дуже інтенсивні контакти із Сполученими Штатами. Коли ми говоримо про проведення військової реформи в Україні, то ці питання носять дуже конкретне навантаження», - підсумував Ю.ЄХАНУРОВ.