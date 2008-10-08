Українські військові увійдуть до організації ПСЄ

Охрід (Македонія). 8 жовтня. УНІАН. Рада міністрів оборони країн Південно-Східної Європи прийняла пропозицію України включити до воєнної компоненти цієї організації інженерний підрозділ і підрозділ радіаційного, хімічного і біологічного захисту Збройних сил України у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Ради міністрів оборони ПСЄ, яка була прийнята сьогодні на засіданні цієї організації.

Йдеться про включення України до воєнної структури РМО ПСЄ, зокрема, до бригади багатонаціональних миротворчих сил.

У зв’язку з цим РМО ПСЄ висловила сподівання бачити Україну у воєнній структурі цієї організації у 2009 році.

Одночасно з цим у штабі багатонаціональних миротворчих сил ПСЄ високо оцінили рівень співпраці із Генеральним штабом ЗСУ.

Відповідно до цього, Україна запропонувала для участі у воєнній складовій РМО ПСЄ інженерний підрозділ рівня до роти, підрозділ РХБЗ до взводу, а також штабних офіцерів і медичний персонал.

Довідка УНІАН. Україна є повноправним учасником політичної складової РМО ПСЄ, разом з цим участь держави у воєнній структурі цієї організації наразі вирішується.

Для цього необхідно пройти відповідну внутрішню процедуру, що вимагає, зокрема, прийняття Верховною Радою відповідного закону.