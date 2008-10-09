Ющенко запросив Берлусконі до Києва

Рим. 9 жовтня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час вчорашніх переговорів з прем’єр-міністром Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ запросив його відвідати Україну з візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції у Римі.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО зазначив, що С.БЕРЛУСКОНІ із задоволенням прийняв це запрошення і що візит може відбутися до кінця поточного року.