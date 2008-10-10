Нобелівську премію миру вручать Ахтісаарі
13:16, 10 жовтня 2008Новини ЄС
0
За зусилля у зміцнення миру на різних континентах
Київ. 10 жовтня. УНІАН. Нобелівську премію миру 2008 року присуджено колишньому президенту Фінляндії Мартті АХТІСААРІ.
Про це оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет, передає ІТАР-ТАСС.
Премію присуджено за ”його важливі зусилля на декількох континентах протягом декількох десятиліть щодо вирішення міжнародних конфліктів”, йдеться в заяві комітету. ”Ці зусилля зробили внесок у зміцнення миру і в ”братерство між націями” в дусі Альфреда Нобеля”, - наголошується в заяві.
На здобуття Нобелівської премії миру 2008 року було висунуто 197 кандидатів, із них - 164 приватних особи і 33 організації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter