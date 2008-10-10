Нобелівську премію миру вручать Ахтісаарі

Київ. 10 жовтня. УНІАН. Нобелівську премію миру 2008 року присуджено колишньому президенту Фінляндії Мартті АХТІСААРІ.

Про це оголосив сьогодні Норвезький Нобелівський комітет, передає ІТАР-ТАСС.

Премію присуджено за ”його важливі зусилля на декількох континентах протягом декількох десятиліть щодо вирішення міжнародних конфліктів”, йдеться в заяві комітету. ”Ці зусилля зробили внесок у зміцнення миру і в ”братерство між націями” в дусі Альфреда Нобеля”, - наголошується в заяві.

На здобуття Нобелівської премії миру 2008 року було висунуто 197 кандидатів, із них - 164 приватних особи і 33 організації.