БДІПЛ надішле до Грузії 15 спостерігачів

Брюссель. 10 жовтня. УНІАН. Бюро з демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ та Верховний комісар ОБСЄ з прав національних меншин надішлють до Грузії групу експертів для оцінки ситуації із захистом прав національних меншин в зонах, що постраждали внаслідок збройного конфлікту.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

Місія буде направлена відповідно до запиту головуючого в ОБСЄ міністра закордонних справ Фінляндії Александра СТУББА.

До складу місії входитимуть 15 експертів. Передбачається, що експерти прибудуть до Тбілісі 11 жовтня і проведуть в Грузії два тижні. Під час перебування експерти планують відвідати всі постраждалі райони, в тому числі, Південну Осетію та Абхазію.

Група експертів планує підготувати доповідь за підсумками візиту до засідання Ради міністрів ОБСЄ 4-5 грудня в Гельсінкі.

Як повідомляв УНІАН, після російсько-грузинської війни на початку серпня, значна частина Грузії була окупована російською армією. Зараз російські війська продовжують контролювати Абхазію та Південну Осетію, незалежність яких була визнана Росією у серпні.