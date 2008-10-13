Візз Ейр розпочне дешеві міжнародні польоти ще до Різдва

18:07, 13 жовтня 2008
Новини ЄС
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Літак отримають на 2 тижні раніше

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Перша українська бюджетна авіакомпанія «Візз Ейр Україна» повідомляє про те, що поставка другого нового літака Airbus A320 відбудеться на тиждень раніше запланованого часу - наприкінці грудня 2008 року, що дозволить їй відкрити міжнародні рейси з третього січня 2009 року, а не з 15 січня, як це планувалося раніше.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Нагадаємо, 10 жовтня «Візз Ейр Україна» оголосила про відкриття рейсів за маршрутами Київ-Дортмунд (чотири рази на тиждень), Київ-Кельн (три рази на тиждень), Львів-Лондон (Лутон) (чотири рази на тиждень) і Львов-Дортмунд (три рази на тиждень). Квитки на ці рейси вже у продажу за цінами, починаючи від 199 грн. до Дортмунда і Кельна і 299 грн. – до Лондона (в одну сторону з урахуванням усіх податків і зборів). У той же час, переліт із Лондона до Львова обкладатиметься додатковим британським податком у розмірі 400 грн. «Візз Ейр Україна» планувала одержати другий літак Airbus A320 на початку січня 2009 року. На сьогодні «Візз Ейр Україна» має у своєму парку 1 літак - Airbus A320.

«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала виконувати внутрішні авіаперевезення по Україні 11 липня 2008 року на новому Airbus A320 на 180 місць.

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