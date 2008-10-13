Візз Ейр розпочне дешеві міжнародні польоти ще до Різдва

Київ. 13 жовтня. УНІАН. Перша українська бюджетна авіакомпанія «Візз Ейр Україна» повідомляє про те, що поставка другого нового літака Airbus A320 відбудеться на тиждень раніше запланованого часу - наприкінці грудня 2008 року, що дозволить їй відкрити міжнародні рейси з третього січня 2009 року, а не з 15 січня, як це планувалося раніше.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Нагадаємо, 10 жовтня «Візз Ейр Україна» оголосила про відкриття рейсів за маршрутами Київ-Дортмунд (чотири рази на тиждень), Київ-Кельн (три рази на тиждень), Львів-Лондон (Лутон) (чотири рази на тиждень) і Львов-Дортмунд (три рази на тиждень). Квитки на ці рейси вже у продажу за цінами, починаючи від 199 грн. до Дортмунда і Кельна і 299 грн. – до Лондона (в одну сторону з урахуванням усіх податків і зборів). У той же час, переліт із Лондона до Львова обкладатиметься додатковим британським податком у розмірі 400 грн. «Візз Ейр Україна» планувала одержати другий літак Airbus A320 на початку січня 2009 року. На сьогодні «Візз Ейр Україна» має у своєму парку 1 літак - Airbus A320.

«Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала виконувати внутрішні авіаперевезення по Україні 11 липня 2008 року на новому Airbus A320 на 180 місць.