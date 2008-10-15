Тимошенко відбула до Брюсселю

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула до Брюсселя, де візьме участь у саміті Європейської народної партії.

Як передає кореспондент УНІАН, на саміті планується обговорити питання координації дій країн по запобіганню негативним наслідкам світової фінансової кризи.

У роботі саміту візьмуть участь президенти Грузії і Румунії Михайло СААКАШВІЛІ і Траян БЕСЕСКУ, прем`єр-міністри Франції Франсуа ФІЙОН, Польщі Дональд ТУСК, Бельгії Ів ЛЕТЕРМ, Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, а також глави урядів низки інших європейських країн.

У рамках саміту Ю.ТИМОШЕНКО проведе ряд двосторонніх переговорів.

Також прем`єр-міністр України зустрінеться з Верховним представником Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хав’єром СОЛАНОЮ.

Нагадаємо, що Ю.ТИМОШЕНКО брала участь у саміті ЄНП у червні 2008 року, тоді президент партії Вільфред МАРТЕНС заявив, що в ЄНП стурбовані тим, що на уряд України усередині країни «постійно здійснюються атаки» і «деякі сили намагаються перешкодити уряду здійснювати демократичні реформи».

Довідка УНІАН. Європейська Народна Партія (European People`s Party) – найбільша загальноєвропейська партія, до якої входять правоцентристські партії з 37 країн Європи.

ЄНП є провідною політичною силою Європейського Союзу, зокрема, має найбільшу фракцію в Європарламенті, а її представник Ганс-Герт ПЬОТТЕРІНГ є Президентом Європарламенту.

Членами ЄНП є українські партії «Наша Україна» і «Батьківщина».