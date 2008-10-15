Уряд Польщі не дав літака Качинському до Брюсселю

Київ. 15 жовтня. УНІАН. У Польщі вчора пізно увечері канцелярія прем`єр-міністра країни Дональда ТУСКА відмовила Президентові Леху КАЧИНСЬКОМУ в можливості скористатися державним спецлітаком для поїздки на саміт Європейського Союзу в Брюсселі.

Як заявив журналістам керівник канцелярії прем`єр-міністра Томаш АРАБСЬКИЙ, уряд не дає Президентові скористатися урядовим літаком, бо це приватна поїздка глави держави, передає РІА ”Новости”.

Прем`єр Д.ТУСК уже перебуває в Брюсселі. Глава уряду Польщі прибув на саміт ЄС на спецлітаку. Передбачалося, що саме цей літак повернеться назад до Варшави і в середу вранці знов вилетить до Брюсселя разом з Президентом Польщі.

У свою чергу Л.КАЧИНСЬКИЙ пообіцяв, що присутній на зустрічі. ”Я поїду (до Брюсселя), ймовірно, на літаку, оскільки я не вмію літати”, - пояснив він журналістам.

Крім того, делегація Польщі, як виявилося, має у своєму розпорядженні лише три ідентифікатори для членів національної делегації: пропуск до залу засідань на саміт ЄС мали прем`єр-міністр, керівник МЗС і міністр фінансів.

Д.ТУСК не раз заявляв, що не хоче бачити Президента країни Леха КАЧИНСЬКОГО на саміті ЄС в Брюсселі. ”Скажу жорстко - нам не потрібен Президент (на саміті Євросоюзу). У нас з паном Президентом разючі відмінності в поглядах на різні питання. Тому ми зробили кроки, аби польська делегація виглядала на саміті ЄС як єдина команда”, - заявив він.

”Не я приймаю рішення про плани Президента. Я відповідно до конституції приймаю рішення про склад урядової делегації, яка тут (на саміті ЄС) працюватиме. Не знаю, що робитиме (у Брюсселі) в цей час Президент”, - сказав Д.ТУСК.

Проте у результаті Л.КАЧИНСЬКИЙ все одно одержав акредитацію на саміт ЄС у Брюсселі, повідомляє польська радіостанція Radio ZET. А вся країна вже кілька днів обговорює питання про те, хто буде главою делегації на саміті ЄС.