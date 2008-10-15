Богатирьова каже, що полтична криза не сприяє євроінтеграції

Київ. 15 жовтня. УНІАН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що політична криза в Україні дає приводи для питань з боку Європи щодо інтеграції України в європейські структури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на спільній з керівником Бюро національної безпеки Польщі Владиславом СТАСЯКОМ прес-конференції у Києві.

На брифінгу вона подякувала Польщі за лобіювання українських інтересів в Брюсселі.

За її словами, переговори з керівником Бюро національної безпеки Польщі мають особливу актуальність, враховуючи те, що світ зараз переживає масштабну фінансову кризу.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Україна та Польща спільні у прагненні подальшого просування демократичних ініціатив на регіональному просторі. Секретар РНБО сказала, що Україна має у своїх планах підписати договори з країнами Європи щодо посилення українських гуманітарних та безпекових позицій.

Разом з тим Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що на даний момент ситуація в Україні характеризується гострою політичною кризою. За її словами, це дає можливість для наших європейських партнерів порушувати питання щодо подальшої інтеграції України до Європейського Союзу, а також щодо шляхів подолання цієї кризи.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що перед Україною стоїть питання, яким чином криза відіб’ється, зокрема, на енергетичних проектах, на спільному з Польщею проекті нафтопроводу Одеса-Броди-Гданськ.

Враховуючи це, Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що зараз основним завданням для України є проведення чесних і прозорих виборів і забезпечення демократичного діалогу між різними політичними силами.

Вона сподівається, що кризу буде подолано, а політики виконають свої обіцянки щодо руху України до європейської спільноти.