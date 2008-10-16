Саркозі вважає, що Європи потрібно постійне президентство

Брюссель. 16 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ виступає за запровадження інституту постійного президентства в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

“Я переконаний, що Європа потребує постійного президентства, яке може брати на себе відповідальність, бо неможливо працювати так, коли президентство змінюється кожні 6 місяців”, - сказав він.

Н.САРКОЗІ у якості прикладу навів ситуацію з проведенням переговорів між Росією та Грузією.

“Ми знаємо там кожну кому, і знаємо певні “вузькі місця”... Але звичайно, що це якось дивно вести речі в такий спосіб, і потім не мати можливості їх контролювати... але, добре... успіхів іншим (президентствам в ЄС – УНІАН)”, - пожартував Н.САРКОЗІ.

Він зазначив, що на сьогодні, на його думку, в Європі вже всі розуміють, що не потрібно боятися постійного президентства.

Він також висловив переконання, що нинішня фінансова криза дає можливість Європі стати більш сильною.

“Я думаю, що, як мінімум нинішня криза, дає можливість, скажімо так, примирити європейців з Європою. З кризи імідж Європи може вийти більш сильним. В багатьох дослідженнях громадської думки можна знайти, що якщо Європа знайде згоду, це може нас захистити. І дійсно я бачу дуже позитивну еволюцію”, - сказав Н.САРКОЗІ.

Зараз в ЄС країни-члени головують за чергою, кожне головування триває 6 місяців.