Солана вітає прогрес в проведенні виборів в Азербайджані

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА вітає прогрес у проведенні виборів в Азербайджані і закликає до подальшого удосконалення.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в коментарі Х.СОЛАНИ, текст якого передано УНІАН.

“Я вітаю прогрес у проведенні президентських виборів в Азербайджані. Вибори були мирними, чітко і добре організованими, і я був обнадієний змінами до виборчого законодавства та зусиллями зі створення більш рівних умов для опозиційних кандидатів”, - зазначається у коментарі.

Водночас, Верховний представник ЄС зазначив, що необхідні подальші зусилля з боку Азербайджану для виконання своїх міжнародних зобов’язань, зокрема, в сфері сприяння політичному плюралізму, проведенню чесної виборчої кампанії, забезпечення свободи ЗМІ, відкритих і чесних виборчих дебатів та прозорому підрахунку голосів.

Х.СОЛАНА також наголосив на готовності ЄС підтримувати Азербайджан в розвитку демократичних інституцій, а також поглиблювати відносини з країною в рамках Європейської політики сусідства.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Азербайджані відбулися президентські вибори. Місія спостерігачів від ОБСЄ визнала, що ці вибори були більш демократичними, ніж попередніми, але не повністю відповідали міжнародним демократичним стандартам. Результати виборів стануть відомими за 2 тижні.