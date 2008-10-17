Єврокомісія залучає студентів до університетів Європи

Брюссель. 17 жовтня. УНІАН. Єврокомісія відкрила новий портал для залучення іноземних студентів до вищих навчальних закладів Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, новий портал “Навчатися в Європі” подає актуальну інформацію щодо спеціальностей, на які готують спеціалістів європейські ВНЗ, процедури запису на навчання, вартості навчання, стипендії тощо.

“Європа має світову репутацію чудового центру навчання і проект “Навчатися в Європі” полегшує потенційним студентам з усього світу дізнатися, що пропонують європейські університети”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань освіти, культури та молоді Ян ФІГЕЛЬ.

Портал дає можливість визначитися щодо того, яку країну та який ВНЗ краще обрати.

Адреса порталу в мережі Інтернет www.study-in-europe.org.

Загалом в ЄС налічується понад 4 тисячі вищих навчальних закладів.