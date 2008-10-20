Британські військові відвідують Україну

Київ. 20 жовтня. УНІАН. Сьогодні, 20 жовтня, в Україну з дводенним візитом прибула британська військова делегація на чолі з командувачем Сухопутних військ Великої Британії генералом Ричардом ДАННАТТОМ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, метою візиту британських військових є обговорення питань реформування Сухопутних військ обох держав, підготовки та проведення міжнародних миротворчих операцій, узагальнення досвіду спільних дій щодо приведення організаційно-штатної структури підрозділів, що входять до складу Об’єднаних сил швидкого реагування ЗС України, у відповідність до стандартів НАТО.

В ході перебування британської делегації в Україні відбудеться зустріч генерала Р.ДАННАТТА з командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковником Іваном СВИДОЮ. Відбудуться переговори та брифінг на тему: “Реформування Сухопутних військ Збройних Сил України відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006 – 2011 роки”.

Протягом сьогоднішнього дня члени британської військової делегації візьмуть участь в “круглому столі” за участю начальника Національної академії оборони України генерала армії України Віталія РАДЕЦЬКОГО, слухачів оперативно-стратегічного факультету НАОУ та старших офіцерів Командування Сухопутних військ ЗС України.

Завтра, 21 жовтня, у Житомирі командувач Сухопутних військ Великої Британії генерал Р.ДАННАТТ зустрінеться з офіцерами 95-ї окремої аеромобільної бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України. На базі цього з’єднання також будуть проведені показові заняття з повітряно-десантної підготовки.