ING отримає 10 млрд. євро від Нідерландів

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Нідерланди нададуть допомогу банку ING в 10 млрд. євро.

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідної домовленості було досягнуто ввечері 19 жовтня між представниками банку та уряду Нідерландів.

Згідно з прес-релізом банку, ING випустить забезпечених акцій на основний капітал першого рівня Tier-1 на загальну суму 10 млрд. євро, які будуть передані уряду Нідерландів.

ING матиме право викупити ці акції всі разом, або їхню окрему частину за 150% їхньої номінальної вартості, або конвертувати їх протягом трьох років в звичайні акції з таким самим номіналом. Купони на забезпечені акції оплачуватимуть лише в тому випадку, якщо за попередній рік банком були нараховані дивіденди за звичайними акціями. При цьому, сплата за купонами має бути вищою, ніж за акціями: за 2008 рік на 10%, за 2009 рік – 20%, за 2010 рік – на 25%.

Внаслідок надзвичайних обставин ING також вирішив не збільшувати дивіденди за 2008 рік, залишивши їх розмір в 0,74 цента на одну акцію, які же були виплачені, як попередні дивіденди.

Відповідно до угоди між урядом Нідерландів та банком, 2 представника уряду будуть обрані до наглядової ради банку. Наглядова рада також перегляне політику щодо оплати праці членів виконавчої ради та вищих управлінців банку, відповідно до нових світових стандартів.

Як повідомляють сьогодні нідерландські ЗМІ, після повідомлення про досягнення згоди між банком та урядом Нідерландів, вартість його акцій на біржі Амстердаму зросла на 20%.

Банк ING працює в 50-ти країнах світу, в тому числі в Україні, і надає банківські, інвестиційні та страхові послуги. У другому кварталі 2008 року чистий прибуток ING становив 1,946 млн. євро, що на 28,8% менше, ніж за відповідний період 2007 року. Чистий прибуток банку за 2007 рік становив 9,172 млн. євро, що на 20,1% більше, ніж в 2006 році.