Україна та ЄС починають 4-ий раунд переговорів по ЗВТ

12:28, 20 жовтня 2008
Новини ЄС
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Українську делегацію очолює П`ятницький

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Брюсселі розпочинається 4-ий раунд переговорів між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у представництві України при ЄС.

Українська делегація на чолі із заступником міністра економіки Валерієм П’ЯТНИЦЬКИМ протягом чотирьох днів обговорюватиме з партнерами з Єврокомісії питання тарифного регулювання, захисту прав інтелектуальної власності, стабільного розвитку, державних закупівель, послуг, спрощення митних та торгівельних процедур.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі має стати одним з основних елементів нової угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, переговори про яку тривають з 5 березня 2007 року.

18 лютого 2008 року ЄС та Україна розпочали офіційні переговори щодо створення ЗВТ.

Сторони планують, що нова угода про асоціацію має бути підписана до кінця 2009 року.

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