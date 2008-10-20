ЄС посилить ефективність використання адаптерів

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Країни-члени ЄС на сьогоднішньому засіданні Комітету з питань екодизайну підтримали пропозицію Єврокомісії щодо покращення ефективності зовнішніх джерел електричного живлення (адаптерів).

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, Єврокомісія очікує, що в результаті запровадження нових заходів вдасться до 2020 року зменшити витрати електроенергії на зарядку побутових пристроїв, таких як мобільні телефони, ноутбуки тощо на 9 терра-Ватт, або на 30% від сьогоднішніх витрат електроенергії на ці цілі.

Таким чином, економія при споживанні електроенергії лише адаптерами практично дорівнюватиме річному споживанню електроенергії Литвою.

Проект нової Директиви тепер буде передано на розгляд Європарламенту. Очікується, що формальне схвалення цього документу відбудеться на початку 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2007 року Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) вирішила до 2020 року зменшити на 20% порівняно з 1990 роком викиди СО2 в атмосферу, довести частку електроенергії, виробленої з відновлюваних енергоресурсів до 20% та на 20% покращити ефективність використання енергоресурсів.

Остаточне рішення щодо досягнення цих цілей планується схвалити на засіданні Європейської Ради у грудні цього року.