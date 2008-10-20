Ісланідя може швидко вступити в ЄС

Брюссель. 20 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення Оллі РЕН вважає, що Ісландія, якщо виявить бажання, може швидко приєднатися до ЄС.

Про це він заявив сьогодні агентству AFP.

“Ісландія – чітко демократична європейська країна”, - сказав комісар ЄС.

“Це означає, що якби Ісландія подала заявку, ми могли б швидко завершити переговори”, - додав він.

Водночас О.РЕН додав, що очікує, що 28-им членом ЄС стане Хорватія, яка розпочала переговори про приєднання до ЄС три роки тому. Влада Хорватії сподівається, що зможе приєднатися до Євросоюзу з 2010 року.

Минулого тижня міністр з питань риболовства Ісландії заявив, що настав час переглянути відносини країни з ЄС, зокрема, зважаючи на те, що ЄС може бути відносно спокійним місцем для того, щоб пережити світову фінансову бурю.

Як повідомляв УНІАН, Ісландія зараз важко переживає наслідки фінансової кризи і, навіть, звернулася по допомогу до Росії з проханням розглянути можливість надання кредиту на 4 млрд. доларів.