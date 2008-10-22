ЄС не хоче вирішувати проблеми видачі віз українцям

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. ЄС відмовляється від проведення засідання комітету щодо імплементації угоди про спрощення візового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

«ЄС відхиляє всі наші заклики провести засідання комітету, посилаючись на бюрократичні та адміністративні проблеми», - сказав він.

Заступник міністра зазначив, що на сьогодні залишається дуже багато проблем в питанні імплементації цієї угоди європейською стороною, яка фактично, продовжує дискримінацію українських громадян.

Так, К.ЄЛІСЄЄВ зазначив, що, відповідно до угоди, кожен сьомий українець може отримати довготермінову багаторазову візу, однак на практиці, досить часто посольства країн-членів ЄС видають багаторазові візи терміном на місяц, а то і на 15 днів.

«Важко собі уявити, що людина зможе кілька разів в`їхати до ЄС протягом двох тижнів», - сказав він.

За словами заступника міністра 70% віз українським громадянам видається максимальним терміном на 3 місяці. Таким чином, хоча вартість віз і обмежена 35-ма євро, однак ті, кому доводиться часто подорожувати до ЄС, мають сплачувати набагато більше візових зборів протягом року, кожного разу відкриваючі нову візу.

Заступник міністра також зазначив, що за даними української прикордонної служби, лише за перше півріччя цього року кількість українських громадян,що виїжджали за кордон в європейські країни зменшилася в 2,5 рази порівняно з відповідним періодом минулого року.

«Це абсолютно неприйнятно», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 18 червня 2007 року. Угоди набрали чинності з 1 січня 2008 року. Відповідно до угоди про спрощення візового режиму, максимальна вартість віз для громадян України має становити 35 євро. Крім того, багато категорій громадян отримали право на безкоштовні візи, а також на отримання багаторазових довгострокових віз. Відповідно до угоди, проблеми її імплементації мають обговорюватися на засіданні комітету експертів України та ЄС.