Грузія отримає 4,5 млрд. допомоги від донорів

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Міжнародні донори нададуть Грузії 4,5 млрд. дол. допомоги на відновлення країни.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції за підсумками конференції донорів вііце-президент Сівтового банку Шигео КАТСУ.

За його словами, передбачається, що 1,74 млрд. дол. Грузія отримає в 2008 році, 1,68 млрд. - в 2009 році та 1,1 млрд. - в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, потреби Грузії у допомозі оцінювалися у 3,2 млрд. дол.

Прем`єр-міністр Грузії Ладо ГУРГЕНІДЗЕ, відповідаючи на запитання щодо того, як використовуватимуться надлишкові кошти, зазначив, що з 4,5 млрд. лише 2 млрд. Грузія отримає у вигляді грантів, 2,5 млрд. - у вигляді довгострокових кредитів від міжнародних фінансових інституцій.

«Більше грошей – це значить, що наша енергетична інфраструктура буде більш убезпечена, наша транспортна інфраструктура буде більш убезпечена, наші соціальні проекти будуть кращими», - сказав грузинський прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася міжнародна конференція донорів для Грузії, що зазнала багато збитків в результаті російсько-грузинської війни, яка відбулася на початку серпня.