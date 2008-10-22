ЄП визнає Голодомор злочином проти людства

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент планує визнати Голодомор злочином проти людства та висловити співчуття українському народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в спільному проекті резолюції Європарламенту, текст якого міститься на офіційному сайті парламенту.

Проект резолюції складається лише з двох пунктів. У першому пропонується визнати Голодомор жахливим злочином проти українського народу та проти людства; суворо засудити такі дії, зокрема, проти українського селянства, які супроводжувалися масовим знищенням людей та порушенням прав і свобод; висловити симпатію українському народу, якій пережив трагедію Голодомору, а також – висловити повагу тим, хто помер в результаті штучного голоду 1932-1933 років; закликати країни колишнього СРСР відкрити їхні архіви щодо Голодомору для проведення досліджень щодо організації цієї трагедії.

У другому пункті резолюції пропонується доручити Президенту Європарламенту переслати текст резолюції до Ради ЄС, Єврокомісії, уряду та парламенту України, Генеральному секретарю ООН, Генеральному секретарю ОБСЄ та Генеральному секретарю Ради Європи.

Спільна резолюція була узгоджена представниками групи народних партій, групи лібералів, «зелених» та групи «Союз за Європу націй». Представники групи соціалістичних партій також поставили підписи під цим проектом резолюції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент планує провести дебати на тему вшанування пам`яті жертв Голодомору. У четвер, 23 жовтня, парламент планує схвалити резолюцію з цього питанняя.