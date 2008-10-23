США візьмуть участь у місії ЄС в Косово

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Сполучені Штати Америки візьмуть участь у місії ЄС в Косово.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідну угоду було підписано 22 жовтня в Брюсселі.

У спільній заяві США та ЄС зазначається, що обидві сторони мають спільне бажання співпрацювати для підтримки розвитку Косово за демократичними стандартами, посилення верховенства права.

Загалом, США планують надіслати до Косово 80 поліцейських та 8 суддів.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого цього року після проголошення незалежності Косово Європейський Союз схвалив відправку до Косово цивільної місії ЄС.

Вона складається з 1800 осіб - юристів, поліцейських, управлінців.