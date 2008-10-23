ЄС продовжить захищати дітей від загроз Інтернету
До 2013 року на це витратять 55 млн. євро
Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент підтримав продовження програми “Безпечний Інтернет” до 2013 року для захисту неповнолітніх від загроз Інтернету.
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 22 жовтня на засіданні Європарламенту доповіді Роберти АНГЕЛІЛЛІ (група “Союз за Європу націй, Італія).
“За” проголосували 672 депутати, проти – 9, утримались – 19.
Доповідь передбачає виділення на 2009-2013 роки 55 млн. євро на програму “Безпечний Інтернет”, яка полягає у створенні національних контакт-пунктів для обміну інформацією про незаконний контент та шкідливу поведінку окремих користувачів Інтернету для дітей, посилення обізнаності населення щодо небезпек Інтернету для дітей, створення “бази знань” з дослідницькими цілями.
Депутати також висловилися за необхідність боротися з такими явищами, як електронна агресія відносно дітей та психологічне маніпулювання.
Програма “Безпечний Інтернет” була розпочата у 2005 році.
За оцінками експертів, діти у віці від 12 до 15 років проводять в Інтернеті щонайменше 3 години на добу.