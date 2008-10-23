Європарламент підтримав боротьбу з піратами

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Європарламент закликає посилити боротьбу з морськими піратами.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту у Страсбурзі резолюції.

У документі депутати висловили стурбованість активізацією діяльності піратів поблизу берегів Сомалі.

В резолюції зазначається, що за даними Єврокомісії, в 2007 році кількість піратських нападів на риболовні та торгівельні судна зросла на 17%, а загальна кількість зареєстрованих випадків становила 282. При цьому близько 10 суден та 200 моряків залишаються в руках піратів і досі. 20 членів екіпажів суден загинули від рук піратів в 2007 році.

У зв’язку з цим, депутати привітали рішення Ради ЄС розпочати морську операцію з протидії піратам у берегів Сомалі, однак висловили жаль з приводу недостатності консультацій між Радою ЄС та Європарламентом з цього питання.

Депутати також схвалили Раду ЄС та країни-члени схвалити чіткі правила для морських сил в цій операції. Зокрема, країни-члени ЄС мають схвалити правила утримання та передачу до суду затриманих піратів. Крім того, потрібно, щоб морські сили ЄС координували свою діяльність з морськими силами США та Росії, які перебувають у регіоні.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня Політико-безпековий комітет ЄС вирішив провести морську операцію проти сомалійських піратів.

Комітет визначив Нортвуд (Великобританія) штаб-квартирою операції та вирішив призначити командуючим операції віце-адмірала Британських королівських морських сил Філіпа ДЖОНСА.

15 вересня Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС схвалила план боротьби з піратством біля берегів Сомалі

Рада ЄС, зокрема, вирішила створити спеціальне відділення з координації та допомоги у спостереженні та боротьби з проявами піратства.