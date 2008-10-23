ЄК готова надати Кубі до 25 млн. євро
На розвиток співпраці та відновлення після ураганів
Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Єврокомісія готова надати Кубі до 25 млн. євро технічної допомоги для розвитку співпраці.
Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у підписаній сьогодні у Гавані спільній декларації між Єврокомісією та урядом Куби.
Сторони домовилися співпрацювати в області охорони навколишнього природного середовища, науки та технологій, торгівлі, культурних обмінів та попередженні і реагуванні на природні катастрофи.
Єврокомісія заявила про готовність виділити на ці цілі від 20 до 25 млн. євро.
Крім того, Єврокомісія повідомила сьогодні про виділення перших 2-х млн. євро гуманітарної допомоги Кубі для допомоги постраждалим внаслідок ураганів “Густав” та “Айк”. Ці гроші, в першу чергу витрачатимуться на відновлення будинків.
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Європейський Союз провів перші офіційні переговори з Кубою з 2003 року у вигляді засідання Трійки ЄС – Куба.
В ході першого засідання представники ЄС висловили солідарність з народом Куби, що постраждав внаслідок ураганів “Густав” та “Айк”, а також запропонували надати допомогу країні та відновити співпрацю.
23-24 червня цього року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС вирішила відновити діалог з Кубою.