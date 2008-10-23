ЄК готова надати Кубі до 25 млн. євро

Брюссель. 23 жовтня. УНІАН. Єврокомісія готова надати Кубі до 25 млн. євро технічної допомоги для розвитку співпраці.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це йдеться у підписаній сьогодні у Гавані спільній декларації між Єврокомісією та урядом Куби.

Сторони домовилися співпрацювати в області охорони навколишнього природного середовища, науки та технологій, торгівлі, культурних обмінів та попередженні і реагуванні на природні катастрофи.

Єврокомісія заявила про готовність виділити на ці цілі від 20 до 25 млн. євро.

Крім того, Єврокомісія повідомила сьогодні про виділення перших 2-х млн. євро гуманітарної допомоги Кубі для допомоги постраждалим внаслідок ураганів “Густав” та “Айк”. Ці гроші, в першу чергу витрачатимуться на відновлення будинків.

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня Європейський Союз провів перші офіційні переговори з Кубою з 2003 року у вигляді засідання Трійки ЄС – Куба.

В ході першого засідання представники ЄС висловили солідарність з народом Куби, що постраждав внаслідок ураганів “Густав” та “Айк”, а також запропонували надати допомогу країні та відновити співпрацю.

23-24 червня цього року Рада міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС вирішила відновити діалог з Кубою.